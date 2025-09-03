Crece pesimismo sobre desempleo y pobreza en Costa Rica

El pesimismo sobre el desempleo y la pobreza aumenta entre los costarricenses.

Así lo revelan los resultados de la Encuesta de Confianza del Consumidor de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), presentados este miércoles.

Si bien la confianza de los consumidores sobre la economía nacional no presentó mayores cambios con respecto a la medición de mayo, los resultados de agosto replican que un 37,1% de los encuestados califican como “pobre” la labor del actual Gobierno en materia económica, contra 29,7% que cree que el trabajo es “bueno” y otro 28,7% que considera que la administración Chaves Robles hace “lo necesario”.

Si bien esa calificación negativa es estable, la situación cambia con otros indicadores.

En el desempleo, por ejemplo, el porcentaje de consumidores que espera que ese indicador aumente en los próximos 12 meses creció un 7,8% en el último trimestre para ubicarse ahora en 40,8%.

Mientras tanto, el porcentaje de personas que esperan que la pobreza aumente en el próximo año ahora es de 44,4%, casi 10 puntos porcentuales más que en la medición de mayo.

De la mano con esto, también son menos quienes creen ahora que es un buen momento para comprar casa o carro (26,9%).

“La encuesta de agosto evidencia una continuación de la apreciación neutra hacia la economía nacional; no obstante, los datos muestran cambios en algunas percepciones que es importante resaltar.

“Por ejemplo, el aumento de la incertidumbre sobre la situación futura de las empresas observada en mayo anterior se consolidó en agosto, pues aumentó el porcentaje de consumidores que las empresas estén peor en los próximos 12 meses. Este cambio coincide con la entrada en vigencia de algunos de los aranceles propuestos meses atrás por el gobierno de los Estados Unidos”, explicó la Escuela de Estadística de la UCR.

Desde mayo de 2023 el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) observó, por primera vez, un saldo negativo entre las opiniones positivas y negativas de la política económica de la administración Chaves Robles, un balance que desde entonces se mantiene.