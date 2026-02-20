Crece lista de espera para lectura de TAC en Hospital México

En 2025, se reportó una lista de 8.000 pacientes que estaban esperando los resultados de la prueba diagnóstica conocida como Tomografía Axial Computarizada (TAC) en el Hospital México, en San José.

Pero este año, la cifra sufrió a 11.000 personas, según confirmó el centro médico a Telenoticias.

Esto ha generado gran preocupación, pues muchos de esos casos corresponden a pacientes con cáncer o sospecha de tenerlo, y que el médico tratante requiere de esa lectura para tomar decisiones.

¿Qué dicen en el hospital? Una vez más, la falta de especialistas figura como uno de los principales detonantes del problema (vea video adjunto de Telenoticias).

En el México están valorando otras alternativas para reducir la lista de espera, como la contratación de servicios externos y la incorporación de inteligencia artificial.