Crean una Unidad de Investigación Clínica en Hospital México

Las enfermedades complejas o de difícil manejo serán estudiadas con el fin de desarrollar protocolos de atención. Estos análisis se realizarán en la recién creada Unidad de Investigación Clínica del Hospital México.



La unidad esta conformada por profesiones de diferentes departamentos del centro médico. Inició a finales de 2025 y el objetivo es estudiar situaciones complejas o de difícil manejo con el fin de dejar protocolos que permitan un mejor manejo a futuro.



Pero ¿que se estudia?



Puede ser un pacientes con una enfermedad muy compleja o bacterias de difícil manejo. También califican casos de éxito como tratamientos que logren mejores resultados.



Todos estos estudios se realizan en resguardo de los datos del paciente y con su debido consentimiento.



Los resultados de estas investigaciones clínicas permitirán crear protocolos de atención que incluso la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrían aplicarlos a todo el país.



También esperan hacer publicaciones de resultados en revistas científicas a fin de compartir conocimiento con la comunidad internacional.

