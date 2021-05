COVID-19: Gobierno anuncia pruebas masivas y "centros de contención"

El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció el permiso para realizar testeos masivos y otras medidas de contención que buscan disminuir los contagios de COVID-19.

La primera disposición tiene que ver con las pruebas de antígenos.

Además, informó sobre la creación de "centros de contención" para enfermos de COVID-19.

"Se han habilitado en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que son centros donde personas contagiadas, pero que aún no requieren hospitalización, puedan mantener su cuarentena y evitar más propagación", dijo el mandatario.

Agregó que la CCSS ampliará la atención en 16 áreas de salud, que atenderán hasta 24 horas "para hacer un tratamiento más ágil de casos".

Pruebas masivas de antígenos

Sobre el uso de pruebas masivas de antígenos, el ministro de Salud, Daniel Salas, dijo que las empresas podrán controlar mejor a las personas sin síntomas que pueden estar contagiadas de COVID-19.

"Se emite este lineamiento tomando en cuenta las características de estas pruebas, que tienen que tener ciertas características que nos digan que son pruebas buenas y que permiten captar los casos verdaderamente positivos", aseguró Salas.

Además, se avala que cualquier persona pueda realizarse la prueba de antígeno, la cual no es por sangre, se realiza con un hisopo que se introduce por la nariz.

El ministro explicó que, eventualmente, se podría realizar por medio de la saliva, siempre que haya un sustento claro.

"Si no tiene síntomas se podrá hacer la prueba de antígeno en los laboratorios privados, ya no como requisito único de salida del país, si no que lo puede hacer cualquiera. Pero si la persona tiene síntomas ,sí tienen que realizarse la prueba PCR, para tenerla bien captada y ponerla en la cuarentena respectiva", mencionó Salas.