Costuras detrás del poder: Conozca a hermanas protagonistas en investidura de presidentes

Dos hermanas vecinas de Heredia fueron las encargadas de coser y bordar la banda presidencial que recibirá Laura Fernández este 8 de mayo, como parte del traspaso de poderes (ver video adjunto).



En su taller, ubicado en Santo Domingo, las hermanas Camacho Badilla dieron forma a uno de los símbolos más representativos de la investidura presidencial, una pieza que requiere precisión, experiencia y un alto nivel de detalle.



Doña María Elena asumió la tarea de confeccionar la banda. Aunque aprendió el oficio desde los 12 años y actualmente no se dedica de lleno a la costura, aceptó este encargo especial, respaldada por su experiencia en trabajos similares.

"Ya son tres. Don Luis Guillermo (Solís) fue el que trajo, por primera vez, la tela. Luego, la de don Rodrigo (Chaves), y ahora la de doña Laura (Fernández)", recordó la hermana mayor.

"Yo la comencé hace como mes y medio, pero el problema no era ese, eso es rápido. El asunto es que doña Laura es muy delgadita, entonces cada línea (de la bandera) era muy delgadita, tenía dos centímetros; en total eran 10, mientras que las otras bandas que he hecho tenían 15. Entre más delgaditas, cuesta más", reveló sobre la confección de la prenda para Fernández.

Por su parte, doña María del Rosario estuvo a cargo del bordado del escudo nacional y sus elementos, un proceso más lento y minucioso. Durante dos meses trabajó jornadas de hasta ocho horas diarias para completar cada detalle de la pieza.

"Decidí, como es mujer, buscarle puntadas que fueran más acordes con ella, y quedó precioso. Le puse los granitos de café en relieve, con un hilo dorado, y quedó lindo", relató.

"A veces no me daba cuenta, llegaba la madrugada y estaba bordando", reconoció.

No es la primera vez que participa en este tipo de labores. Ella también tuvo a su cargo el bordado de las bandas utilizadas por los expresidentes Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves, lo que consolida una trayectoria ligada a momentos clave de la historia política reciente del país.



La banda presidencial será entregada durante la ceremonia oficial del 8 de mayo en el Estadio Nacional, donde culminará el proceso de transición de mando. Para ambas hermanas, el resultado de su trabajo representa no solo un oficio, sino también un motivo de orgullo.