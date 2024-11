El Centro Israelita Sionista de Costa Rica, junto con decenas de costarricenses, conmemoraron “la Noche de los Cristales Rotos”.

El 9 y 10 de noviembre de 1938 marcó el inicio del período más oscuro y sombrío para el pueblo judío en el siglo XX, el Holocausto.

En este día se dio un pogromo organizado por el régimen Nazi en Alemania y Austria, destruyendo y vandalizando sinagogas, tiendas y casas de judíos, rompiendo sus vidrios y arrojándolos a la calle como muestra de poder. Ese día también, cientos de judíos fueron asesinados y miles fueron deportados a los campos de concentración.

“Es indispensable que, 86 años después, sigamos manteniendo viva la memoria de este suceso. El 'Nunca Jamás' se ha visto desmentido en 2023, con una alarmante cantidad de actos antisemitas que continúan ocurriendo. Este día se conmemora precisamente para recordar las consecuencias de permitir que el odio y los prejuicios prevalezcan”, dijo la embajada de Israel en Costa Rica.

El miércoles se dio el acto de conmemoración de esta oscura noche y como invitada especial asistió Pilar Rahola, ex política catalana, periodista y escritora.

“En el siglo XXI volvemos a tener un pueblo demonizado, señalado y que no está seguro en ningún lugar del mundo. Por tanto, a todos, fuerza, valor, resiliencia y compromiso. Pero a los no judíos hoy aquí, nos toca alzar la voz porque ellos lo sufren, pero nosotros nos responsabilizamos. Nos toca porque nuestra gente y cultura lo crearon. A todos, pero a los no judíos aquí presentes, compromiso, empatía, amor y memoria”, expuso Rahola.