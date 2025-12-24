Costarricense muere tras enfrentarse a balazos con policías en EE. UU.

Un costarricense murió tras enfrentarse a balazos con dos oficiales en el Condado Bexar, en Texas, EE. UU. el pasado domingo.

La víctima fue identificada como José Arley Fernández Solano, costarricense de 38 años.

De acuerdo con la policía del condado Bexar, los agentes acudieron a atender una llamada por violencia doméstica. Al llegar, la esposa del sospechoso logró salir de la vivienda junto a sus dos hijos menores de 10 años.

“El sospechoso estaba armado y amenazaba con hacer daño a su esposa y a los niños. También amenazó con atacar a los oficiales. Disparó contra ellos y los agentes respondieron, impactándolo tres o cuatro veces. Falleció en el lugar”, declaró a los medios Javier Salazar, alguacil del Condado Bexar.

La Oficina del Sheriff confirmó que Fernández tenía antecedentes y dos arrestos previos. Además, desde 2024 se habían registrado 22 llamadas por servicio en esa misma casa. El hombre había sido deportado anteriormente, pero logró regresar a Estados Unidos.

Los dos oficiales heridos en el tiroteo permanecen hospitalizados y se recuperan de las lesiones.

Video Univisión: