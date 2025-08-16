Costarricense muere tras accidente laboral en Nueva Jersey

Periodista: Elías Alvarado

Un costarricense perdió la vida tras sufrir un accidente laboral en Ridgewood, Nueva Jersey. Heriberto Solís, quien había llegado a Estados Unidos en 2002, se encontraba pintando en el segundo piso de una vivienda cuando la escalera que utilizaba cedió, provocando su caída.



El accidente ocurrió el martes, y Solís fue trasladado de inmediato al St. Joseph's Regional Medical Center en Paterson, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida.

Sin embargo, falleció al día siguiente a causa de un fuerte golpe en la cabeza (ver video adjunto de Telenoticias).



Según relató su hermano Carlos Solís, con quien trabajaba, Heriberto tenía 40 años y estaba próximo a cumplir 41. Mantenía una relación con una ciudadana mexicana y era padre de dos hijas de 14 y 12 años.

Actualmente, residía en Irvington, Nueva Jersey, una zona habitada por muchas familias.



La familia del costarricense busca repatriar su cuerpo a su natal Pérez Celedón, Costa Rica, para darle cristiana sepultura.



