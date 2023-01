Costarricense está desaparecido en Egipto desde hace tres días

"El 23 de enero mi hermano decide ir solo a caminar, aunque sus amigos iban a cenar. Él salió del hotel como a eso de las 2 p. m. (hora Egipto) y resulta que no regresó más. Le dejó la dirección al amigo, dijo que iba a ir de su hotel (Ambiance Hotel) a otro hotel (Intercontinental City Star). Pero no sabemos si llegó o si en el camino le pasó algo. Los amigos se fueron al hotel a preguntar por él, pero por el idioma fue un problema, no los atendieron muy bien", comentó Carvajal.