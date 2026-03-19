Costa Rica y Panamá dan "paso importantísimo" para conectar sus sistemas de trenes

Las autoridades ferroviarias de Costa Rica y Panamá anunciaron, este jueves, la firma de un acuerdo de cooperación con el que buscan impulsar la conexión de sus sistemas de trenes.

En comunicados separados, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la Secretaría Nacional del Ferrocaril de Panamá confirmaron que suscribieron un memorando de entendimiento que busca establecer una alianza estratégica para la interconexión e interoperabilidad de los proyectos ferroviarios de ambas naciones.

"Nos permite trabajar en conjunto en estandarización de elementos técnicos, de procesos, en compartir experiencias, compartir estudios para poder generar, al final de cuentas, sistemas que puedan conversar entre sí", explicó en entrevista con Teletica.com el presidente ejecutivo de la entidad, Álvaro Bermúdez.

En esa línea, el jerarca recordó que a nivel centroamericano han existido propuestas para una integración de la región mediante diferentes sistemas de transporte.

Con la firma del acuerdo, se busca darle continuidad a ese tipo de planteamientos en un esfuerzo por lograr una conectividad de los sistemas de trenes.

"Precisamente, esto es un paso muy importante para avanzar hacia eso. Obviamente, los estudios de factibilidad definirán todo, definirán las rutas, se estudiará la demanda que va a satisfacer ese proyecto, el modelo de negocio que vamos a implementar, si va a ser una concesión, cómo se va a generar, si se va a hacer por etapas, pero todo eso se va a definir en esos estudios. Pero sí, esta firma con Panamá es un paso importantísimo entre las dos naciones porque no existe, no ha existido un acuerdo de cooperación en este sentido", subrayó Bermúdez.

La cooperación bilateral incluye la elaboración de estudios técnicos y de ingeniería para evaluar la viabilidad de los proyectos, de análisis de impacto social y ambiental; la coordinación en ordenamiento territorial y planificación urbana en zonas fronterizas; la protección del patrimonio cultural y natural vinculado al desarrollo ferroviario, así como la gestión de riesgos y prevención de desastres naturales.

El memorando tendrá una vigencia inicial de cinco años y constituye un instrumento de asistencia de carácter no vinculante, aclaró el Instituto de Ferrocarriles.

Momentos diferentes

Ahora bien, las notas de prensa divulgadas por las entidades gubernamentales difieren en algunos puntos.

La Presidencia de Panamá habla que con el instrumento apunta a la creación de un corredor logístico ferroviario.

"Empezamos a trazar un nuevo futuro, una línea sobre el mapa de nuestras regiones sobre una apuesta por el progreso de integración de un futuro compartido. Tenemos la oportunidad de escribir nuestro propio capítulo ferroviario transformador para Panamá, porque redefine nuestra geografía económica que reducirá los costos logísticos y aumentará la competitividad del Canal de Panamá", destacó el canciller del país vecino del sur, Javier Martínez.

Valga recordar que, en enero de 2025, Panamá presentó un plan maestro para llevar su tren a la frontera con Costa Rica, en Paso Canoas. Un año después, el Gobierno de ese país aprobó la contratación de AECOM USA, Inc. para la asesoría técnica y el estudio de factibilidad.

La iniciativa cuenta con un trazado preliminar de unos 475 kilómetros desde la capital Ciudad de Panamá hasta Paso Canoas, con 14 estaciones proyectadas y una primera fase de construcción orientada al tramo Panamá Pacífico-Divisa.

A nivel nacional, no se tiene ningún proyecto en etapas tan avanzadas y ahí radica la diferencia, reconoció el presidente ejecutivo del Instituto de Ferrocarriles, Álvaro Bermúdez.

"Panamá tiene un proyecto mucho más avanzado desde el punto de vista de los estudios de factibilidad. Panamá ha venido avanzando en esa parte, en la preinversión de ese proyecto, y entonces ya tiene esos estudios avanzados. Nosotros no hemos desarrollado todavía esos estudios de factibilidad. "Estamos en el proceso de los recursos para realizar los estudios, ya sea mediante iniciativa privada, que existen empresas interesadas en desarrollar la iniciativa privada, esos estudios; y también mediante iniciativa pública nosotros estamos buscando los recursos para poder hacerlos", indicó el jerarca.

Para Bermúdez, cada país debe ver el memorando desde el momento en el que encuentran sus proyectos.

El presidente ejecutivo enfatizó en que Costa Rica debe aprovechar la experiencia acumulada de su vecino del sur en la materia para futuras iniciativas.