Costa Rica tuvo más de 100 casos de gusano barrenador en humanos en 2025

Costa Rica cerró el 2025 con más de 100 casos de gusano barrenador en humanos. Las autoridades piden no bajar la guardia este inicio de año.



La enfermedad por el gusano barrenador sigue siendo un problema de salud pública en el país.



En San José se reportaron 20 casos, 23 en Alajuela, 19 en Limón, en Guanacaste se contabilizaron 13 casos, 12 en Puntarenas, 10 en Heredia y 5 en Cartago.



Por eso las autoridades piden extremar medidas, alertar en caso de que identifiquen casos en animales porque es una evidencia de la transmisión de la enfermedad que podría llegar también a las personas e incluso causar la muerte.



En caso de sufrir la infección es fundamental buscar asistencia médica para retirar las larvas a tiempo y que no haya un compromiso de los órganos.





