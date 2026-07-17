Costa Rica tramita donación de medicamento contra el papalomoyo

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tramita la llegada al país de 8.600 ampollas de antimoniato de meglumina donadas por Brasil, Perú, Guatemala y Panamá, un medicamento utilizado para tratar la leishmaniasis.

La leishmaniasis es una infección transmitida por la picadura de un insecto llamado flebótomo. Una de sus manifestaciones es la leishmaniasis cutánea, conocida popularmente en Costa Rica como papalomoyo.



De acuerdo con el gerente de logística de la CCSS, Esteban Vega de la O, la gestión se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que la institución solicitara apoyo a países de la región ante el riesgo de desabastecimiento del fármaco.

De concretarse la donación, la cantidad permitiría cubrir aproximadamente 3,7 meses de la demanda.



La situación se originó después de que un lote de 14.900 ampollas, recibido el pasado 2 de junio por parte de la empresa Medical Center, fuera rechazado por el Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos de la CCSS debido a que no cumplía con los estándares mínimos requeridos.

Lo anterior ha afectado a pacientes como Dennis Vargas Villalobos, diagnosticado con una infección por papalomoyo, quien denunció al Hospital de San Carlos por no darle el medicamento, situación que lo obligó a viajar a Nicaragua, en donde sí pueden proveerle con el fármaco.



De manera paralela, la institución inició otras gestiones para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Según Vega de la O, tras realizar una búsqueda internacional, se identificó otro medicamento para tratar la enfermedad, cuya compra ya fue adjudicada y se encuentra en proceso de importación.

"Esperamos que, en razón de dos o tres semanas, pueda estar el producto disponible en el país para someterlo a control de calidad", comentó el médico.

Por otra parte, el proveedor del lote rechazado deberá reponer las ampollas, cuya llegada está prevista para la última semana de julio.

La CCSS también mantiene en trámite la adquisición de otras 6.925 ampollas mediante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con un plazo estimado de entrega de seis semanas.



Según las autoridades, los establecimientos de salud fueron informados sobre las alternativas terapéuticas autorizadas para atender a los pacientes, según su condición clínica, la disponibilidad de medicamentos y el criterio del médico tratante.