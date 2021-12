Costa Rica sin ejército: ¿Quién nos defiende?

El 1° de diciembre de 1948 marcó un antes y un después en la historia de Costa Rica. El ejército desapareció y, con esto, llegó una interrogante: ¿qué pasaría con la seguridad del país?

En la Constitución Política de ese año se estableció que, en vez de militares, se formaría un cuerpo policial: este es el que ahora conocemos como Fuerza Pública y todas sus dependencias. Además, se determinó que el dinero que se gastaría en ese momento, para el ejército, fuera destinado a salud pública y educación.

"Con eso, Costa Rica aseguró que no tiene posición agresiva u ofensiva respecto a nadie en el mundo, respecto a ninguna otra nación o a algún grupo, que el Estado decide resolver las cosas no por la fuerza", explicó Álvaro Ramos, analista en temas de seguridad y exministro de Gobernación.

De esta manera, la Fuerza Pública se convirtió en el órgano de seguridad a lo interno del país.

En este caso, Ramos explicó que se tiene la particularidad de que se trata de funcionarios civiles, que están sometidos y deben responder al Poder Judicial, como cualquier otro costarricense. El ejército, por su parte, cuenta con un código militar que los diferencia del resto de la población.

Ámbito internacional

En el ámbito internacional el panorama es diferente, ya que, en caso de una invasión o de que sea necesario, se puede acudir a algunos tratados y convenios. Entre estos, se pueden mencionar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TRIAR), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Internacional de Justicia.

A pesar de esto, Costa Rica nunca ha sido invadida geopolíticamente hablando.

"Sigue siendo política antes que guerra, nosotros no vamos a entrar a ninguna guerra, no vamos a ir a pelear ninguna guerra, no tenemos con qué, no hay para sostener", añadió Ramos.