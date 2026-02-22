Costa Rica será vigilante de implicaciones de muerte de "El Mencho" en dinámica narco

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó que Costa Rica será "observante" de las implicaciones del abatimiento de Nemesio Oseguera, el poderoso capo de la droga conocido como "El Mencho", ocurrido la mañana de este sábado durante un operativo desarrollado en Jalisco, al oeste de México.

Mediante una declaración a los medios, el jerarca enfatizó que el país estará atento a los cambios en las dinámicas de las organizaciones criminales de ese país, Colombia y Centroamérica, a partir de la muerte del líder del violento Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Eso obviamente tiene un impacto en las relaciones jerárquicas entre esas organizaciones y sus modos de relación con organizaciones afines que coadyuvan en la lucha para el trasiego de droga. Estaremos especialmente observantes de sus implicaciones en la red de tráfico de drogas ubicadas en Centroamérica y que nacen en Colombia, que tienen correlación directa con estos cárteles mexicanos", explicó el titular.



Zamora recordó que, en los últimos años, los cárteles mexicanos han militarizado los enfrentamientos armados, tanto en sus luchas con las fuerzas del orden como a nivel interno en su disputa de territorios con otros cárteles.

Esa situación ha potenciado las pugnas en diferentes zonas del país, entre ellas Jalisco.

Durante la operación en la que murió "El Mencho" fallecieron otros seis delincuentes y tres miembros del Ejército de México resultaron heridos.

También se detuvo a dos miembros del cártel y se decomisaron lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

El operativo estuvo antecedido por bloqueos de parte de sujetos armados con autos y camiones incendiados en distintas vías del estado, por despliegue de las fuerzas federales en la región.

Oseguera, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de $15 millones. Es uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada.