Costa Rica será la sede del Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down 2023

"En el año 2019 fuimos elegidos por la Asociación Iberoamericana de Síndrome de Down (Fiadown), como organización y país sede para el desarrollo del VI Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down: 'Todos somos responsables de construir una sociedad inclusiva”, señaló Rosette Kleiman Neuman, presidenta de la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown).