Costa Rica registra 69 casos de meningitis: enfermedad puede ser mortal

Costa Rica contabiliza 69 casos de meningitis durante este año, según datos del Ministerio de Salud. Aunque las autoridades reportan una reducción en los contagios, la cifra mantiene la alerta debido a la gravedad de la enfermedad.



Monteverde presenta la tasa de incidencia más alta del país con 20,6 casos por cada 100.000 habitantes. Turrialba ocupa el segundo lugar con una tasa de 5,9. Le siguen Upala con 5,2 y Aserrí con 4,8 (ver video adjunto de Telenoticias).



Los registros oficiales muestran que la mayoría de los casos se presentan en hombres, quienes representan el 47,8% del total. Las mujeres concentran el 23,1% de los contagios reportados.



La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. La enfermedad requiere atención médica inmediata debido a sus posibles complicaciones.



Las autoridades de salud advierten que la meningitis provoca la muerte de una de cada diez personas infectadas. Además, una de cada cinco personas sobrevivientes desarrolla secuelas permanentes.



El Ministerio de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica de los casos y reitera la importancia de buscar atención médica ante síntomas compatibles con la enfermedad.





