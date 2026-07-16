Costa Rica recibió un 7,8 % más de turistas durante el primer semestre de 2026

Por Paola Zamora R.

Costa Rica registró un crecimiento del 7,8 % en la llegada de turistas internacionales durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Entre enero y junio, más de 1,6 millones de turistas ingresaron al país por vía aérea, una cifra que refleja la recuperación y el fortalecimiento del sector turístico, uno de los principales motores de la economía nacional.

De acuerdo con el ICT, el aumento estuvo impulsado principalmente por los mercados que históricamente aportan la mayor cantidad de visitantes a Costa Rica, entre ellos Estados Unidos, Canadá y México, que continúan liderando el ingreso de turistas al país.

Las cifras también evidencian que Costa Rica mantiene su atractivo como destino para los viajeros internacionales, gracias a su oferta de naturaleza, biodiversidad, playas y turismo sostenible.

La tendencia positiva también se reflejó en el mercado europeo. Países como España, Países Bajos y Alemania registraron un incremento en la llegada de visitantes durante los primeros seis meses del año, fortaleciendo la presencia del turismo proveniente del continente europeo.

Con este comportamiento, el sector turístico inició el año con resultados favorables, consolidándose como una de las actividades económicas más importantes para el país y una fuente clave para la generación de empleo, inversión y divisas.



