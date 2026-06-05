Costa Rica recibe otro vuelo con migrantes procedentes de Estados Unidos

Este jueves llegó otro vuelo con migrantes a Costa Rica proveniente de los Estados Unidos.



Se trata de 12 mujeres y 13 hombres, de ellos 11 son de Colombia, 2 de Bolivia, 5 de Brasil, 2 de China, 4 de Vietnam y 1 persona de Azerbaiyán.



Todos ellos verificados en los sistemas nacionales e internacionales para garantizar la seguridad nacional.



En total, al suelo tico han arribado ya 149 migrantes, desde abril que llegó el primer vuelo hasta la fecha.



Todos reciben un abordaje integral, permanecen en un hotel donde miembros de la Organización Internacional para las Migraciones les explican cómo aplicar al programa de retorno voluntario asistido y facilitar el regreso a su país de origen.



Según datos de Migración y Extranjería al jueves 28 de mayo, de todas las personas que han ingresado, 25 han abandonado Costa Rica.



También tienen la opción de permanecer en el país en una estancia legal.

