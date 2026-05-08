Costa Rica recibe a la última delegación que asistirá a Traspaso de Poderes

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, arribó este viernes a Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para participar en la ceremonia de Traspaso de Poderes entre Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández.

El mandatario panameño llegó a territorio costarricense a las 8:05 a.m. en un vuelo privado proveniente de Ciudad de Panamá, convirtiéndose en la última de las 91 delegaciones internacionales en arribar al país para asistir a los actos oficiales de cambio de mando (ver video adjunto en la portada).

Durante su llegada a Base 2, Mulino fue recibido por representantes de la embajada panameña en Costa Rica, encabezados por el embajador Pacífico Manuel Escalona Ávila, así como por autoridades costarricenses y cuerpos de seguridad que participaron en el protocolo diplomático.

El acto incluyó la colocación de una alfombra roja, la interpretación de los himnos nacionales de Costa Rica y Panamá por parte de una banda instrumental y un despliegue de seguridad conformado por oficiales de tránsito, cadetes y miembros del Servicio de Vigilancia Aérea.

El presidente panameño estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Gómez, y sostuvo un breve encuentro protocolario con el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, previo a su traslado hacia La Sabana, donde se desarrollarán las actividades oficiales del Traspaso de Poderes.

Las autoridades mantuvieron un operativo especial en las inmediaciones del aeropuerto para agilizar el ingreso y desplazamiento de la delegación panameña hacia San José.

La visita de Mulino ocurre en medio de una relación cercana entre los gobiernos de Costa Rica y Panamá, marcada en los últimos años por la coordinación bilateral en temas migratorios, especialmente ante el flujo de migrantes venezolanos a través del Tapón del Darién.

Con la llegada del mandatario panameño, Costa Rica completó la recepción de las delegaciones extranjeras invitadas a la ceremonia de investidura presidencial.