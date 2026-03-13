Costa Rica realiza primera deportación masiva aérea de extranjeros en condición irregular

La Policía de Migración y Extranjería realiza la mañana de este viernes la primera deportación masiva de extranjeros en condición migratoria irregular desde Costa Rica. En total, 33 personas —31 hombres y dos mujeres— son expulsadas del país en un vuelo chárter que partió desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

Según informó Migración, el operativo forma parte de una estrategia para fortalecer la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y el orden público. Las personas deportadas habían cumplido condenas en Costa Rica por diversos delitos.

El avión, que fue prestado por las autoridades de Estados Unidos, cubrirá varias rutas en la región para entregar a los deportados a las autoridades correspondientes.

La primera escala será Panamá, donde descenderá un grupo de personas de nacionalidades panameña, india, china, británica, jamaiquina, mexicana, salvadoreña y hondureña. De acuerdo con las autoridades, estos individuos cometieron delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual contra persona menor de edad y minería ilegal.

Posteriormente, el avión continuará hacia Colombia, donde serán entregados 14 ciudadanos colombianos que cumplieron sentencias en Costa Rica por delitos como tráfico de drogas, pesca ilegal, venta ilegal de medicamentos, tentativa de robo y robo agravado.

El último destino será Ecuador, país al que serán trasladados tres hombres ecuatorianos que también cumplieron condenas en territorio costarricense por transporte de droga y tráfico internacional de drogas.

Las autoridades indicaron que, tras su llegada a Panamá, algunas de las personas deportadas serán trasladadas posteriormente en vuelos comerciales hacia sus países de origen.