Costa Rica realiza jornada histórica: 10 trasplantes en un mismo fin de semana

Costa Rica realizó una jornada histórica: 10 trasplantes en un mismo fin de semana.

Este jueves, el Ministerio de Salud confirmó los complejos procedimientos por medio de un comunicado de prensa.

Entre los pacientes beneficiados hay dos que recibieron un nuevo corazón; pero también se realizaron dos trasplantes de hígado y cuatro de riñones. La lista la completan dos cirugías bipulmonares, es decir, de dos pulmones.

“Este gesto de solidaridad ha transformado la vida de numerosas personas en lista de espera, devolviéndoles la esperanza y la oportunidad de una nueva vida.



“El Ministerio de Salud agradece profundamente a las familias donantes por su solidaridad en momentos de dolor y reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Donación y Trasplante, garantizando transparencia, equidad y la aplicación de criterios médicos y éticos en cada proceso, para ofrecer nuevas oportunidades de vida a quienes más lo necesitan”, dice el documento.

Según datos del Sistema Nacional de Donación y Trasplante, el país alcanzó un récord histórico en donación cadavérica y trasplantes.

Entre enero y agosto de este año, se han realizado un total de 107 trasplantes de órganos, cifra que representa un aumento del 57% en comparación al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 68.

Uno de los procedimientos ejecutados en este 2025 es el de un niño que requería dos nuevos pulmones tras sufrir una severa neumonía. A pesar de ser un menor de edad, el trasplante se realizó en el Hospital Calderón Guardia y el paciente ya fue dado de alta.