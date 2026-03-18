Costa Rica puede llegar a tener la edad de retiro más alta del mundo después de Libia

La posibilidad de aumentar la edad de retiro a 70 años en Costa Rica sigue sobre la mesa como una de las opciones para evitar la quiebra del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El sistema de pensiones enfrenta serias amenazas y una comisión especial analiza diversas soluciones, entre ellas que los trabajadores deban laborar hasta los 70 años para pensionarse.

Si esta medida se aprueba, Costa Rica se convertiría en el segundo país del mundo con la edad de retiro más alta, después de Libia, donde actualmente las personas trabajan hasta los 70 años para acceder a una pensión.

Según estadísticas internacionales, después de Libia, los países con edades más altas de retiro son Dinamarca, Italia, Australia y Países Bajos, con 67 años. En Dinamarca está previsto extender la edad de retiro a 70 años, pero hasta el año 2040.

En Costa Rica, ante el desequilibrio financiero del IVM, se discuten varias alternativas:

Aumentar la edad de retiro a 70 años .

. Reducir en un 12% el monto actual de las pensiones .

. Incrementar la cotización de trabajadores y patronos .

. O bien, aplicar una combinación de las tres medidas.

El exsuperintendente Edgar Robles enfatizó la urgencia de tomar decisiones, recordando que en 2025 ya se utilizaron recursos de la reserva del IVM, que originalmente se pensaba tocar hasta el 2050.

Las autoridades deberán definir pronto cuál camino seguir para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.