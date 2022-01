Costa Rica mejora sus pronósticos y cierra 2021 con un déficit fiscal de 5,18%

Costa Rica cerró 2021 con un déficit fiscal de 5,18% del Producto Interno Bruto (PIB), alejándose del 10% que amenazó al país a inicios de la pandemia y superando, además, los mejores pronósticos que tenía el Gobierno para el año recién concluido.



El dato se desprende del informe de las finanzas públicas de 2021 presentado este miércoles por el Ministerio de Hacienda, un análisis que según la cartera refleja “el respiro en el proceso de la consolidación fiscal” que ha perseguido y persigue la actual administración.

La mejora en todos los índices fiscales y sus pronósticos fue celebrada por el ministro Elian Villegas y el presidente Carlos Alvarado en una conferencia de prensa esta mañana.





El principal dato a destacar es que Costa Rica cerró el 2021 con un déficit primario (relación ingreso/gasto sin intereses) de -0,3% del PIB, es decir, que el país prácticamente gastó lo mismo que generó.

“Esto es para el país. Me siento muy contento, es algo que no se veía desde hace 13 años (2008 en medio de la crisis financiera). No ha sido fácil, pero se ha demostrado posible y mi invitación a los candidatos es mantenernos ahí. Las propuestas están ahí, se han hecho, es cuestión de querer”, dijo hoy el mandatario.