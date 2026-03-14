Costa Rica mejora prueba clave para identificar bacterias resistentes en hospitales

Bacterias que antes pasaban desapercibidas o que tardaban varios días en ser detectadas ahora pueden identificarse en cuestión de horas, gracias a un rediseño realizado en la prueba molecular conocida como PCR, una de las herramientas más utilizadas en el mundo para detectar microorganismos peligrosos.

El ajuste fue desarrollado por investigadores costarricenses, luego de detectar que la prueba original —diseñada en el extranjero— no lograba identificar ciertas variantes genéticas específicas que circulan en Costa Rica.

Este rediseño permitirá diagnósticos más rápidos y tratamientos oportunos para pacientes hospitalizados, especialmente aquellos en riesgo por infecciones causadas por bacterias altamente resistentes a los antibióticos.

El Ministerio de Salud y la CCSS activaron protocolos de control tras detectar un brote de la bacteria Ralstonia mannitolilytica en varios centros médicos.

El trabajo fue realizado por un equipo de 26 especialistas de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con profesionales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), laboratorios privados y estudiantes universitarios.

La investigación se originó en 2023, tras detectar resultados inconsistentes en pruebas de rutina utilizadas para el monitoreo de bacterias resistentes en el país.

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Como parte del estudio, los investigadores identificaron una importante presencia en Costa Rica del gen IMP-18, una variante genética que permite a ciertas bacterias neutralizar antibióticos de alta potencia, lo que representa una amenaza significativa para pacientes hospitalizados.

Este avance científico ya fue publicado en una revista científica internacional y se encuentra disponible para ser utilizado por laboratorios clínicos del país, lo que podría fortalecer la capacidad nacional para enfrentar infecciones bacterianas complejas.