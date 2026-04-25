Costa Rica logra repatriación de tico detenido en Texas tras alerta por su salud

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto confirmó este sábado la repatriación del costarricense Davis Santamaría Padilla desde El Paso, Texas, Estados Unidos, tras una serie de gestiones consulares realizadas en coordinación con autoridades migratorias de ese país.

El traslado se concretó la tarde del viernes 25 de abril, luego de que el Consulado General de Costa Rica en Houston, junto con el Departamento Consular de la Cancillería, lograran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incluyera al connacional en un vuelo de repatriación.

La Cancillería indicó que dio seguimiento al caso desde el momento de la detención de Santamaría, con el fin de garantizar tanto su atención como un traslado adecuado hacia Costa Rica. El objetivo, según la institución, es que el ciudadano pueda recibir atención médica en el país, acompañado por su familia.

El caso había generado preocupación pública en días recientes, luego de que familiares denunciaran el delicado estado de salud del costarricense, quien padece un problema cardíaco y, según indicaron, no estaba recibiendo atención médica adecuada durante su detención en Estados Unidos.

Santamaría, de 42 años, fue detenido en Iowa durante una parada policial mientras se dirigía a su trabajo. Aunque había firmado su deportación semanas atrás, su retorno no se había concretado y, de acuerdo con sus allegados, fue trasladado entre distintos centros de detención antes de llegar a Texas.

La situación también estuvo marcada por una presunta estafa denunciada por la familia, que asegura haber pagado una suma de dinero a una supuesta abogada que ofreció ayuda con el proceso migratorio.

Los familiares habían solicitado intervención urgente de las autoridades costarricenses, al tiempo que reconocían las limitaciones de la Cancillería en este tipo de procesos, que dependen directamente de decisiones de las autoridades estadounidenses.

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