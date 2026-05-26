Costa Rica pondrá en marcha una expedición científica en el Pacífico Sur con el propósito de comprender qué transformaciones están ocurriendo en uno de los ecosistemas marinos más relevantes del país y del Pacífico Oriental Tropical. Un equipo periodístico del programa 7Días acompañará al grupo de biólogos durante casi una semana de exploración.

La misión, denominada "Operación Paz para el Pacífico", recorrerá el corredor marino comprendido entre Isla del Caño y Puerto Jiménez, una zona estratégica para especies altamente migratorias como tiburones, mantas oceánicas, tortugas marinas y cetáceos.

La expedición es organizada por For the Oceans Foundation, en coordinación con la One Ocean Worldwide Coalition (OOWC), y se desarrolla en el marco del Mes del Ambiente y de las actividades vinculadas al Día Mundial del Océano.

Más allá del monitoreo de especies, uno de los ejes centrales de la misión será la detección de alteraciones oceanográficas y señales de cambio en el ecosistema marino. Para ello, el equipo incorporará un módulo especializado de investigación científica orientado a la recolección de muestras de fitoplancton, microorganismos fundamentales para la vida marina y reconocidos como indicadores clave de la salud de los océanos. Este componente será desarrollado junto a la científica Maribel Vargas Montero, investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR) especializada en la materia.

Las variaciones en las condiciones del océano —como cambios de temperatura, alteraciones en corrientes marinas o modificaciones en la composición del fitoplancton— pueden tener consecuencias directas sobre las cadenas alimenticias marinas, la biodiversidad, la pesca y el turismo.

Costa Rica lanza expedición para descubrir qué le está pasando al Pacífico Sur

La expedición estará liderada por Jorge Serendero, director de For the Oceans Foundation, acompañado por el biólogo Óscar Brenes y la científica sueca Linnéa Swenson. Durante la operación se realizarán observaciones sistemáticas, documentación audiovisual y recopilación de datos biológicos que servirán de base para futuras estrategias de conservación y manejo sostenible.