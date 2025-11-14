Costa Rica intercepta lancha con casi tonelada y media de cocaína proveniente de Colombia

Una lancha con 1.470 paquetes de cocaína, proveniente de Colombia, fue interceptada la tarde del jueves en Punta Llorona de Sierpe de Osa, al sur de Costa Rica.

La interdicción la llevaron a cabo agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas (GOPES-SNG), con el apoyo de autoridades estadounidenses y colombianas que no fueron especificadas.

En la operación fueron detenidos dos costarricenses de apellidos López (27 años) y Contreras (48); así como tres colombianos de apellidos Orocio (44 años), Montaño (38) y Cortés (39), como sospechosos de tráfico internacional de drogas.

Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de Ciudad Neily de Corredores, para que esta determine su situación jurídica.

Una vez controlada la escena, la Policía Judicial decomisó 49 bultos con 1.470 paquetes rectangulares de cocaína.

Dado que cada paquete tiene un peso aproximado de un kilogramo cada uno, se estima que el cargamento equivale a tonelada y media de droga. Sin embargo, el conteo oficial está en desarrollo al cierre de esta publicación.

Las diligencias relacionadas con la intercepción iniciaron días atrás, luego de que los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Quepos obtuvieran información que indicaba que, al parecer, varios sujetos iban a trasladar estupefacientes desde las costas colombianas hacia las costarricenses.

Desde ese momento se iniciaron las coordinaciones necesarias con la policía de ese país, lográndose constatar dicha información.