Costa Rica intensifica ofensiva turística en EE. UU. y México para atraer más visitantes

Costa Rica fortalece su estrategia de promoción turística internacional con una serie de misiones comerciales dirigidas a los mercados de Estados Unidos y México, considerados claves para incrementar la llegada de visitantes y dinamizar la economía del sector.

La iniciativa busca consolidar la presencia del país en Norteamérica y diversificar sus fuentes de turismo internacional.

Empresas turísticas costarricenses, lideradas por Proimagen Costa Rica, desarrollarán una gira en importantes centros emisores de Estados Unidos.

Las actividades se llevarán a cabo en las ciudades de Denver, Austin y Dallas del 18 al 20 de agosto de 2026, con el objetivo de establecer alianzas comerciales y promover la oferta turística nacional ante tour operadores y agencias de viajes.

La relevancia del mercado estadounidense se refleja en las cifras más recientes. En 2025, Costa Rica recibió por vía aérea a 1.594.882 turistas provenientes de ese país.

De ese total, 899.243 ingresaron por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y 695.273 por el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, de acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), lo que consolida a Estados Unidos como el principal emisor de visitantes hacia el país.

Según autoridades del sector, la presencia en estas ciudades permitirá fortalecer vínculos comerciales y captar turistas de distintas regiones del territorio estadounidense, cuyos viajeros muestran un creciente interés en experiencias de naturaleza, aventura, ecoturismo y bienestar.

“Un factor clave de esta estrategia es la excelente conectividad aérea entre Costa Rica y Estados Unidos, que ha crecido en rutas y frecuencias, facilitando el flujo de visitantes durante todo el año”, señaló el presidente de Proimagen Costa Rica, Christian D’oñas.

Como parte de esta ofensiva internacional, Costa Rica también desarrollará una gira promocional en México del 21 al 23 de abril de 2026, con actividades en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Este mercado se posiciona como el principal emisor de turistas hacia el país en América Latina, con 94.115 llegadas aéreas en 2025. Asimismo, el país participará en la feria internacional WTM Londres en noviembre de 2026, en un esfuerzo por reforzar su posicionamiento global y diversificar la procedencia de los visitantes.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar a Costa Rica como un destino competitivo, sostenible y atractivo a nivel internacional.