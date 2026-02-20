Costa Rica inaugura "embajada" en Silicon Valley para atraer nuevas inversiones

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) inauguró el martes una Oficina de Promoción de Inversión (OPI) en Silicon Valley, el principal centro mundial de innovación y tecnología, que tiene lugar en Santa Clara de California, Estados Unidos.

Con esto se buscan inversiones de alto valor por parte de empresas de tecnología y de semiconductores (vea video adjunto de Telenoticias).

"La apertura de esta oficina en Silicon Valley es una señal clara de que Costa Rica no está esperando el futuro, lo está construyendo activamente. Queremos estar más cerca de los innovadores, inversionistas y aliados estratégicos del ecosistema tecnológico más dinámico del mundo. Nuestro país ofrece talento altamente calificado, estabilidad democrática y un entorno competitivo que nos posiciona como un socio confiable para fortalecer cadenas de suministro resilientes y atraer inversión en semiconductores y tecnologías avanzadas", afirmó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, durante el evento de inauguración de la sede. Por su parte, la gerente general de la Promotora, Laura López, indicó: "California concentra algunos de los ecosistemas empresariales más dinámicos del mundo, y desde aquí vamos a identificar proyectos, acompañar procesos de expansión y acelerar la llegada de nuevas inversiones que generen empleo, transferencia de conocimiento y encadenamientos productivos para todas nuestras regiones".

La nueva sede forma parte de la estrategia de atracción de inversiones de Costa Rica y responde a una decisión de ampliar su presencia directa en mercados altamente competitivos, con el objetivo de captar nuevos proyectos de alto valor agregado en sectores donde el país cuenta con una trayectoria comprobada y talento calificado, destacó la institución en un comunicado.

Entre 2014 y 2024 se registraron 101 proyectos de inversión en el territorio nacional, cuyo origen es California, Estados Unidos.

De estos, 63 corresponden al sector servicios y generan alrededor de 13.300 empleos, mientras que otros 26 proyectos se concentraron en manufactura avanzada, con una generación aproximada de 5.900 empleos.

La oficina en cuestión se abocará a la identificación y atracción de nuevas inversiones, así como a la retención y expansión de empresas que ya operan en Costa Rica. Además, funcionará como un enlace directo entre los equipos de inversión en Costa Rica y las empresas en California, Estados Unidos, para garantizarles un acompañamiento integral y especializado.