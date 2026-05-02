Costa Rica impide ingreso de artista urbano De La Ghetto: esta es la razón

Las autoridades de Migración de Costa Rica impidieron el ingreso al país del artista urbano De La Ghetto, quien llegó al aeropuerto este viernes 1.º de mayo a las 11 a. m. para ser parte de un show de baloncesto.

La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica explicó a Teletica.com las razones detrás del rechazo del ingreso del artista.

“El señor no está detenido. Lo que se aplicó es un rechazo de ingreso al país, ya que no cuenta con permiso de artista. El señor venía a realizar un show y para eso debe contar con el permiso correspondiente, el cual no tiene”, explicó el director de Migración, Omer Badilla, luego de que circularan versiones sobre una supuesta aprehensión a su llegada al país.

Según indicó el jerarca, el artista se encuentra bajo acompañamiento de la aerolínea mientras se coordina su vuelo de regreso.

El caso se da en el contexto de su participación prevista en un evento deportivo de baloncesto organizado en el país.

Por su parte, la Liga Superior de Baloncesto (LSB) emitió un comunicado en el que asegura que el artista contaba con documentación en regla y que su participación estaba prevista de manera ad honorem, sin remuneración económica.

La organización también rechazó la interpretación de las autoridades migratorias, al señalar que la presencia del artista tenía como objetivo apoyar el desarrollo del evento deportivo y promover el baloncesto nacional, en el marco del “Juego de Estrellas”.

“Manifestamos nuestro rechazo a la posición asumida por las autoridades migratorias, quienes argumentan que el artista ingresó al país para realizar actividades remuneradas que no fueron gestionadas. "Ante esta situación, se presentaron las pruebas correspondientes que demuestran su rol como host y animador, y que su participación sería totalmente gratuita, al igual que la de otras celebridades, deportistas, influencers y figuras públicas, incluso asumiendo costos logísticos junto a su equipo de trabajo, con el único objetivo de aportar al crecimiento del baloncesto nacional”, señaló la organización.

La LSB agregó su respaldo al artista y su equipo, destacando su aporte a la promoción del deporte en el país.

El espectáculo está previsto para realizarse este sábado 2 de mayo a la 1 p. m. en el Gimnasio Nacional Eddy Cortés, con la participación de figuras como Cedric Ceballos, Craig “The Rhino” Smith, Carl Herrera y Keith Closs.