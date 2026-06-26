Costa Rica hará historia: drones de carga operarán desde agosto entre Puntarenas y Paquera

Costa Rica dará un paso histórico en el transporte de mercancías. El próximo mes de agosto iniciará la primera ruta pública de carga con drones entre Puntarenas y Paquera, la primera de este tipo en Centroamérica.



La empresa costarricense Índigo Drones operará el proyecto con el respaldo de la Dirección General de Aviación Civil.



La nueva ruta reducirá el tiempo de traslado de mercancías de dos horas y media a solo 17 minutos.



El objetivo es agilizar el transporte de carga a través del Golfo de Nicoya y demostrar el potencial de esta tecnología para superar las barreras logísticas del país.



Con este proyecto, Costa Rica apuesta por la innovación y se convierte en pionero regional en logística con drones.

