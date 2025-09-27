Costa Rica fue sede de congreso Internacional sobre emergencias, trauma y cuidados críticos

Costa Rica fue sede del lV Congreso Internacional MEDUCARTE 2025 sobre Emergencias, Trauma y Cuidados Críticos. El evento, realizado esta semana en Escazú, reunió a especialistas de distintos países y consolidó un espacio de actualización científica y colaboración profesional.



Organizado por MEDUCARTE, institución con más de 20 años de experiencia en educación médica continua, el congreso reunió a emergenciólogos, intensivistas, anestesiólogos, ginecoobstetras y otros profesionales de la salud interesados en fortalecer sus competencias clínicas frente a los retos de la atención hospitalaria moderna.

El encuentro también sirvió como plataforma para promover estándares de calidad y seguridad en la práctica médica a nivel regional.

Dentro de la actividad se firmó un compromiso interinstitucional por la humanización del parto sin dolor, una iniciativa impulsada por la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología, con el respaldo del Ministerio de Salud de Costa Rica, la Asociación Costarricense de Anestesiología y la Asociación de Ginecología y Obstetricia.



El acuerdo fue liderado por el doctor Mauricio Vasco, anestesiólogo colombiano con especialización en obstetricia y cuidado crítico, delegado por la Federación Mundial para representar esta causa en América Latina.

“Humanizar el parto significa garantizar dignidad, seguridad y alivio del dolor a las mujeres en uno de los momentos más importantes de sus vidas”, expresó el Dr. Vasco durante la ceremonia.

El congreso concluyó con un llamado a fortalecer la cooperación internacional en materia de educación médica y a continuar impulsando proyectos que unan la ciencia con la empatía, la técnica con la humanidad, y el conocimiento con el compromiso social.



“Llevamos más de 28.000 profesionales capacitados en estas dos décadas, enfocados siempre en mejorar la calidad de atención desde la formación”, destacó el Dr. Mauricio Saldarriaga Londoño, emergenciólogo y coordinador académico del evento.



​