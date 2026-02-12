Costa Rica estará bajo el efecto de nuevo empuje frío

Costa Rica permanecerá bajo la influencia de un nuevo empuje frío; sin embargo, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el sistema es débil y no provocará efectos significativos en el territorio nacional.



De acuerdo con Paulo Solano, experto del IMN, el empuje frío número 15 se localiza más al norte de lo habitual, por lo que no generará cambios importantes en las condiciones del tiempo. No obstante, durante este día se mantendrán los vientos alisios entre moderados y fuertes, especialmente en sectores montañosos (ver video adjunto en la portada).



Estas condiciones seguirán favoreciendo la presencia de nubosidad y lluvias aisladas en la vertiente del Caribe y la Zona Norte, principalmente durante las primeras horas del día y hacia la noche. En contraste, para el Valle Central y las regiones del Pacífico no se esperan precipitaciones, y las ráfagas más intensas se limitarán a zonas altas.



El especialista explicó que las bajas temperaturas registradas en los últimos días son propias de esta época del año, especialmente en horas de la madrugada y la noche, debido a la escasa nubosidad, lo que facilita la pérdida de calor hacia la atmósfera. Sin embargo, la llegada de frentes fríos o masas de aire más frías puede intensificar estas condiciones.



Además, el IMN mantiene bajo vigilancia el empuje frío número 16, que podría ingresar al país el próximo martes. Aunque también sería un sistema débil, reforzaría los vientos alisios a inicios de la próxima semana.



Para el fin de semana se prevé una disminución de los vientos, lo que generaría mayor nubosidad en las tardes en sectores del Pacífico Central y Sur, con una baja probabilidad de lluvias. Mientras tanto, en el Caribe se espera una reducción de la nubosidad y de las precipitaciones.



En cuanto a la temporada, el IMN estima que entre noviembre y febrero se presenten alrededor de 16 empujes fríos; hasta ahora se han registrado 15. Para el periodo entre octubre y abril, la proyección es de 22 sistemas de este tipo.



Finalmente, Solano recordó que a inicios de semana se registraron ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora en zonas como La Cruz y Bagaces, las cuales provocaron algunos incidentes. Desde el miércoles los vientos han mostrado una disminución y se espera que durante el fin de semana se mantengan entre débiles y moderados.



