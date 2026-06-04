Costa Rica está muy por debajo del promedio OCDE en cantidad de enfermeros

En los hospitales públicos del país, un enfermero atiende hasta 30 pacientes por turno, situación que ha generado reclamos por sobrecarga laboral entre los profesionales de la salud.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), actualmente hay 3.689 enfermeros distribuidos en los tres niveles de atención: clínicas, Ebais y hospitales. Sin embargo, existe un faltante de al menos 3.000 plazas en los establecimientos de salud.

El Colegio de Enfermeras y Enfermeros detalló que en el Seguro Social hacen falta 1.212 asistentes de pacientes, 247 asistentes técnicos y 142 auxiliares de quirófanos, lo que incrementa la presión sobre el personal disponible.

Costa Rica se encuentra muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que establece 9,2 enfermeros por cada mil habitantes, mientras que el país apenas alcanza 3,1.

Se solicitó la posición oficial de la CCSS ante los señalamientos del Colegio, pero la consulta aún se encuentra en trámite.



