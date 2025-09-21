Costa Rica está en penúltimo lugar de Latinoamérica en realización de estudios clínicos, según informe

Costa Rica figura en el penúltimo lugar de Latinoamérica en la puesta en marcha de estudios clínicos, con solo 28 investigaciones iniciadas entre 2020 y 2024.

Así se revela en el informe más reciente de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA).

En cuanto a la relación entre la población y los estudios clínicos que se realizan, el país también se ubica en los últimos puestos de la región.

El informe señala varios obstáculos que frenan el desarrollo de este potencial: tramitología compleja, la escasez de indicadores, la limitada divulgación de beneficios y la percepción ambigua de la investigación clínica, lo que, según el informe, desincentivan la inversión.

A lo anterior se suma que, aunque la industria farmacéutica es el principal motor de financiamiento, su compromiso ha venido disminuyendo.

En el resto de la región, Brasil, Argentina y México concentran la mayor cantidad de ensayos financiados por la industria.

En países como Argentina, Chile y Panamá, la participación privada es casi total, mientras que, en Costa Rica, Ecuador, Brasil y México, más del 20 % de los estudios dependen de que participen otros actores.

De acuerdo con el director de Fedefarma del clúster Guatemala y Panamá, Fernando Vizquerra este estudio es de suma importancia porque señala las fortalezas y las áreas de mejora para multiplicar el potencial de inversión y beneficios de investigaciones en salud, propias y específicas del país.

“Es necesario invertir en investigación clínica, porque esta inversión genera una cadena de bienestar para pacientes, profesionales de la salud, sistemas sanitarios y sociedad en general”, afirmó Vizquerra.

Actualmente, la mayoría de los proyectos que se desarrollan en suelo costarricense se orientan a tratamientos y cuidados paliativos.

Oportunidades para el país

Pese a estos números, el análisis destaca que la nación cuenta con un terreno fértil para crecer en investigación clínica.

Entre sus principales fortalezas que se mencionan es el tener un sistema de salud universal y consolidado, el de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

También destacan que la población diversa del país facilita la representatividad de los estudios.

Además, se consideran los estándares de calidad científica, avances en digitalización, un marco ético y regulatorio sólido y una estabilidad política que atrae confianza.

Expertos del sector subrayan que impulsar la investigación clínica no solo atrae inversión, sino que también genera beneficios directos para pacientes, profesionales de la salud y sistemas sanitarios.

Garantizar un entorno favorable para estos ensayos permitiría a Costa Rica ofrecer a sus pacientes acceso temprano a tratamientos innovadores y un seguimiento médico altamente especializado, abriendo la puerta a una cadena de bienestar y progreso para toda la sociedad.