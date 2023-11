Costa Rica es el segundo país de la OCDE con mayor desempleo juvenil

"Es un poco difícil porque en el área en el que yo vivo en Turrialba hay muy poco trabajo. Siempre me han dicho que tengo que tener por lo menos dos años de experiencia para tener el puesto que yo estoy buscando. Pero yo me pongo a pensar: son dos años, está bien, ¿pero cómo uno va a tener experiencia si no le dan la oportunidad de tener el puesto?", relató el muchacho.