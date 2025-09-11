Costa Rica era destino frecuente para actriz porno Natalia Rae antes de morir

La actriz porno Natalia Rae visitaba Costa Rica frecuentemente antes de morir, según consta en los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería, enviados tras una consulta de Teletica.com.



El primer ingreso de Rae al país se registró el 10 de enero de 2022, ocasión en la que permaneció siete días.

Posteriormente, regresó en octubre de 2023, mayo de 2024, abril de 2025 y su último ingreso ocurrió en agosto de este año, seis días antes de ser encontrada fallecida en una torre de apartamentos en Sabana Sur, San José.



El nombre real de la mujer, de nacionalidad estadounidense, era Ángela Stevie Kowalchuk. Sin embargo, en plataformas de contenido para adultos como OnlyFans y MyFreeCams, era conocida como Natalia Rae o “Nat”.

Natalia Rae.

Rae falleció el pasado martes 2 de setiembre a la edad de 33 años. Un día antes de su deceso, publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter), en el que expresó entusiasmo por un nuevo proyecto laboral. “¡Esto va a ser épico!”, escribió.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la actriz se encontraba de vacaciones en Costa Rica cuando fue hallada inconsciente en el apartamento donde residía temporalmente.

El reporte del caso indica que el incidente fue informado al Sistema de Emergencias 9-1-1 minutos después de las 2 p. m. del 2 de setiembre, cuando su compañera de cuarto la encontró sin conocimiento y alertó a las autoridades.

"Los investigadores se presentan en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, así como las diferentes diligencias de investigación y, a la hora de realizar la inspección preliminar del cuerpo, observaron que este no presentaba lesiones visibles que hagan presumir una muerte violenta”, detalló el OIJ.

Las autoridades indicaron que se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la manera y causa de muerte.



Natalia Rae nació el 26 de enero de 1992 en Glendale, Arizona, Estados Unidos.

