Costa Rica entre los cinco destinos con mayor proyección hotelera de lujo en América Latina

Costa Rica se posiciona en el Top 5 de destinos con mayor proyección en hotelería de alta gama en América Latina, según el informe “Panorama del turismo América Latina” de Hyatt Inclusive Collection.

El estudio destaca a México, República Dominicana, Costa Rica, Brasil y Colombia como los mercados más dinámicos para la expansión hotelera en la región.

El análisis se enmarca en un contexto de recuperación sostenida del turismo internacional. De acuerdo con el Barómetro Mundial de ONU Turismo, en 2025 se contabilizaron aproximadamente 1.520 millones de turistas internacionales, casi 60 millones más que en 2024, lo que confirma la fortaleza del sector y abre nuevas oportunidades de inversión en América Latina.

Las cifras oficiales respaldan esta tendencia: Costa Rica registró 2.943.991 turistas internacionales en 2025, según el ICT; México contabilizó 79,3 millones de visitantes entre enero y octubre; República Dominicana alcanzó un récord de 11,6 millones de visitantes.

Colombia recibió 3,4 millones de viajeros extranjeros entre enero y septiembre; y Brasil marcó un récord de 9,2 millones de llegadas. Estos datos reflejan el dinamismo regional y la creciente demanda por experiencias de alto valor.

El informe subraya que el turismo premium está evolucionando: ya no se trata solo de visitar un lugar, sino de conectar con él. Los viajeros de alto poder adquisitivo priorizan experiencias inmersivas, sostenibles y personalizadas, con énfasis en bienestar, gastronomía con identidad, cultura y naturaleza.

En respuesta, los desarrollos hoteleros en estos destinos elevan sus estándares con innovación en diseño, operación y sostenibilidad como parte integral de la propuesta de valor.

Costa Rica destaca por su modelo de “lujo con propósito”, donde la sostenibilidad, el bienestar y las experiencias significativas son el eje central.

El país apunta a modelos híbridos que integran resort y componente residencial, reforzando su atractivo para inversionistas y viajeros que buscan un lujo en clave de naturaleza y personalización. Con ello, se consolida como uno de los mercados más maduros e integrados internacionalmente en la región.