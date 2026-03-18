Costa Rica entre dos caminos: dolarizar la economía o replantear la política monetaria

El tipo de cambio continúa a la baja en Costa Rica, acumulando varios meses de caída del dólar frente al colón, una tendencia que ya motivó intervenciones del Banco Central, pero que no ha logrado revertirse.



Según los datos más recientes, el tipo de cambio de referencia se ubicó en ¢465,78 para la compra y ¢471,61 para la venta. En el mercado de monedas extranjeras, la divisa se cotizó alrededor de ¢468,25, confirmando la presión a la baja.



El economista Leiner Vargas advirtió que la principal preocupación radica en cuánto más puede soportar la economía nacional este comportamiento cambiario (ver video adjunto en la portada).



El fortalecimiento del colón tiene efectos directos en la producción, el empleo y la competitividad del país, según explicó el especialista.

Ante este escenario, el país enfrenta dos caminos opuestos, pero igualmente complejos: avanzar hacia una dolarización de la economía o replantear la política monetaria actual para corregir los desequilibrios.



De acuerdo con Vargas, Costa Rica estaría experimentando lo que en economía se conoce como enfermedad holandesa, un fenómeno que ocurre cuando el ingreso de divisas fortalece la moneda local, pero termina afectando negativamente la competitividad de otros sectores productivos.



Esta coyuntura abre el debate sobre la necesidad de ajustes estructurales para evitar consecuencias más profundas en la economía nacional.





