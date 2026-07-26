Costa Rica enfrenta siete veces más solicitudes de refugio de las que puede absorber

﻿El volumen de solicitudes de refugio es más de siete veces superior a la capacidad que tiene el país para recibir a dichos refugiados.

De acuerdo con el director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, a la fecha hay 170.000 expedientes en proceso de revisión.

Hoy, de acuerdo con el jerarca, la meta es reducir la cifra a 100.000 solicitudes, algo que no sería posible si no se contara con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de las Naciones Unidas, así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Es complicado. Estas cifras tan grandes representan un reto enorme para Migración, porque estructuralmente la institución no tiene el músculo para reaccionar por sí sola. Aquí nosotros no podemos prescindir del apoyo de ACNUR y del BID. Ellos nos están dotando de más de 100 personas, pero administrativamente la Unidad de Refugio es muy pequeña y no daríamos abasto", afirmó Badilla.

Sin embargo, las autoridades no descartan que las solicitudes incluso lleguen a aumentar aún más después de las recientes declaraciones de Daniel Ortega, quien afirmó que no volverían a haber elecciones presidenciales en Nicaragua.





"Nosotros tenemos previsto que, ante este tipo de noticias, se incrementen las solicitudes, y reaccionamos en esa línea. Nicaragua representa nuestro mayor reto, especialmente la comunidad miskita. Además, están las personas opositoras al Gobierno, periodistas, sacerdotes y religi ﻿ osos", explicó el jerarca.

Badilla afirmó que no todas las solicitudes derivan en el reconocimiento de la condición de refugio, lo cual ha permitido ir cerrando masivamente casos de personas que ya no están en el país o que optaron por otra categoría migratoria.



Esto facilita que la entidad se concentre en las personas que enfrentan un peligro y necesitan el refugio como una forma de protección para vivir en Costa Rica.