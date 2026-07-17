Costa Rica enfrenta posible revisión internacional por exportación de tiburón sedoso

Por Jimena López Araya.



Costa Rica podría enfrentar una revisión internacional por la forma en que autoriza la exportación de tiburón sedoso, una especie protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).



Durante esta semana, el comité de fauna de la Convención analiza si el país debe someterse a una revisión del comercio significativo, un mecanismo que se aplica cuando existen dudas sobre si el comercio de una especie cumple con los criterios de sostenibilidad establecidos por CITES.



La discusión surge a partir de un informe presentado por el Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas (Crema), respaldado por el gobierno de Alemania y presentado como parte de la documentación que estudia el comité.



El documento cuestiona la información presentada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en el Dictamen de Extracción no Perjudicial, un estudio científico que todo país debe elaborar para demostrar que la extracción de especies no pone en riesgo su supervivencia en estado silvestre.



Según el informe, Costa Rica concentra el 82% de las exportaciones mundiales de productos de tiburón sedoso. Además, durante los últimos cinco años exportó más de 2.000 toneladas de carne y cerca de 1.000 toneladas de aletas de esta especie.



¿Qué significa esto para los mares costarricenses?

"Los tiburones son depredadores tope en los ecosistemas marinos. Son el equivalente al jaguar o al puma en los bosques de Costa Rica. Estas especies se encargan de mantener el equilibrio y controlar las poblaciones de otras especies. Eliminar a estos depredadores provoca un efecto cascada en todo el ecosistema: habrá sobrepoblaciones de algunos peces y eso generará un desbalance en el mar", explicó Daniel Arauz, director del Crema.

Si el comité de fauna aprueba iniciar la revisión, especialistas de CITES analizarán durante los próximos meses las exportaciones, los desembarques y los permisos emitidos por Costa Rica para determinar si el comercio de tiburón sedoso cumple con las obligaciones establecidas por la convención.



Al cierre de edición, Incopesca no respondió las consultas de Telenoticias sobre los cuestionamientos planteados en el informe.