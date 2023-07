Costa Rica en la mira de Cacao-Trace para un negocio de chocolate equitativo

"Costa de Marfil es el principal país en África de producción de cacao, pero tiene retos muy importantes en términos de compartir el valor agregado. Este caso me encanta porque era un país de producción intensiva de cacao, donde las plantaciones realmente no se pasaban a las siguientes generaciones porque no se tenía una buena vida desde el cacao, entonces los papás no querían que sus hijos trabajaran en las plantaciones. Pero creamos una cadena de suministros en que se comparte el valor, se beneficia a la comunidad alrededor de las plantaciones, con escuelas, y con fuente de agua", destacó Bourneau.