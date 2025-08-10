Costa Rica: el país más hospitalario del mundo según Condé Nast Traveller

Costa Rica fue reconocido como el país más hospitalario del mundo por la revista Condé Nast Traveller, un galardón que confirma que su mayor fortaleza turística no son solo sus paisajes, sino la calidez de su gente.



Este reconocimiento, otorgado en los Readers’ Choice Awards 2024 por votación de los propios viajeros, se ha convertido en una herramienta estratégica para promocionar el destino en ferias internacionales, ruedas de negocios y giras promocionales.



En estos escenarios, el país se presenta como un destino diverso y sostenible, pero con un valor agregado difícil de imitar: el trato genuino del costarricense. Esta característica se ha integrado en campañas como ¡Sacá Naturalmente tu Pura Vida!, actualmente activa en Europa y México, que transmite el espíritu que caracteriza a la nación.



“Lo damos por sentado, porque así somos los ticos: amables, cálidos, espontáneos. Pero para quien nos visita, eso es impresionante. Lo sienten genuino, no forzado, y lo recuerdan por encima de todo lo demás”, dijo Maricruz Pereira, vicepresidenta de la Junta Directiva de Proimagen Costa Rica.

