Costa Rica deporta a presunto integrante del grupo terrorista Hamás

Las autoridades costarricenses ejecutaron un operativo técnico y especializado que culminó con la deportación de un ciudadano identificado como presunto integrante del grupo terrorista Hamás.

Como parte de las diligencias, las autoridades también mantienen bajo investigación a una funcionaria de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), quien presuntamente habría facilitado la permanencia del extranjero en Costa Rica.

De acuerdo con la información disponible, el sujeto había sido detenido semanas atrás, como parte de las acciones desarrolladas por las autoridades nacionales.

Las investigaciones buscan establecer las circunstancias en las que el ciudadano logró permanecer en territorio costarricense, así como determinar la eventual responsabilidad de la funcionaria en los hechos.

Por el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el avance de la investigación, la cual continúa en desarrollo.



