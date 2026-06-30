Costa Rica deporta a 26 extranjeros en vuelo hacia Colombia y Ecuador

Un grupo de 26 extranjeros fue deportado este martes desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hacia Colombia y Ecuador. Las autoridades ejecutaron el traslado en un vuelo operado por Air Panama y financiado por el Gobierno de Estados Unidos.



La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que la mayoría de los deportados son ciudadanos colombianos. El resto corresponde a ciudadanos ecuatorianos (ver video adjunto en la portada).



La aeronave aterrizó en Costa Rica a las 6:44 a. m. Minutos después inició el abordaje de los extranjeros. Oficiales de la Policía Profesional de Migración custodiaron el traslado desde los vehículos oficiales hasta el avión.



Las personas deportadas permanecían bajo custodia de las autoridades costarricenses tras cumplir procesos relacionados con delitos cometidos en el país. Según la información oficial, la mayoría estuvo vinculada con casos de tráfico internacional de drogas.



El vuelo salió del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con destino a Medellín, Colombia. En esa ciudad las autoridades entregarán a los ciudadanos colombianos a las instituciones competentes.



Luego, la aeronave continuará hacia Ecuador para realizar la entrega del grupo restante a las autoridades de ese país.



Los oficiales de la Policía Profesional de Migración acompañarán a los deportados durante todo el recorrido. El avión regresará posteriormente a Costa Rica tras realizar una escala técnica en Panamá para recargar combustible.



El director general de Migración y Extranjería y viceministro de Gobernación y Policía, Omer Badilla, tiene previsto brindar declaraciones oficiales una vez concluya la operación de deportación.



