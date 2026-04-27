Costa Rica decomisa más de 1.400 kilos de droga en operación conjunta en el Pacífico Sur

Costa Rica logró un nuevo golpe al narcotráfico tras la incautación de 176 kilos de cocaína y 1.266 kilos de marihuana en aguas del Pacífico Sur, a unas 170 millas náuticas de Cabo Matapalo. La operación fue ejecutada por el Servicio Nacional de Guardacostas con apoyo de autoridades internacionales.

De acuerdo con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, el decomiso se logró gracias a un trabajo coordinado con el Gobierno de Estados Unidos —a través de la DEA y el Comando Sur—, así como con autoridades panameñas.

“Una nueva operación antinarcóticos permite la incautación de 176 kilos de cocaína y 1.266 kilos de marihuana”, afirmó el jerarca.

El operativo también permitió la detención de tres sospechosos: dos de nacionalidad costarricense y uno nicaragüense, quienes quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales.

Zamora destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia sostenida contra el narcotráfico en el país.

​“Estamos ya superando más de 21 toneladas en lo que llevamos de año gracias a una intervención constante y permanente en la lucha contra el narcotráfico”, señaló.

Las autoridades reiteraron que mantendrán los operativos en alta mar como parte de los esfuerzos para frenar el tráfico internacional de drogas que utiliza rutas cercanas al territorio nacional.



