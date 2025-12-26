Costa Rica carece de registro de criaderos de mascotas

Para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es una necesidad urgente poder regular los criaderos de animales, los cuales han pasado años en la clandestinidad y sin controles.

Según reconoció la cartera, hasta la fecha es imposible saber cuántos criaderos de perros y gatos existen.

El problema es que muchos criaderos utilizan a las mascotas solo con fines económicos y no las mantienen en condiciones óptimas (vea video adjunto de Telenoticias).

Además, desde el ministerio se ha detectado que incluso se reproducen animales enfermos, lo que impide que los cachorros puedan crecer sanos.

Recientemente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería publicó un decreto ejecutivo donde establece los lineamientos para regular los criaderos de animales.

La reglamentación limita los embarazos anuales de las hembras, su tenencia y obliga a los criaderos a ser regulados por Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

