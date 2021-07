Costa Rica busca "solución" para garantizar vacuna anticovid a indocumentados

Costa Rica se encuentra buscando soluciones para garantizar la vacua contra el COVID-19 a la población indocumentada.

Así lo comunicó el presidente de la República, Carlos Alvarado, durante la entrega de 13 unidades nuevas al Cuerpo de Bomberos, tras una consulta de Telenoticias.

Reconoció que el problema actual es que no se tiene contra qué realizar el registro de vacunación de esas personas.



Sin embargo, ya están preparando una solución que, según dijo, se comunicará esta misma semana.

“Ya hay una solución en camino, que se está trabajando tanto en la Cancillería como Ministerio de Salud, para tener vacunas disponibles para la población indocumentada”, indicó Alvarado.

El mandatario aseguró que esta decisión se toma basada en dos criterios: Derechos Humanos y el interés público de que toda la población de Costa Rica esté inmunizada.

Eso sí, se debe analizar de dónde se tomarán esas dosis.

"En la medida en que más personas que habitamos estemos vacunados, más va a estar protegida la población y, como hemos sostenido, esa será la ruta más fácil para la recuperación económica", añadió.

Alvarado insistió en que no tener documentos no es una justificación para no ser tomado en cuenta, eso sí, se debe tener clara la ruta para no generar problemática en cuento a la aplicación de segundas dosis.

De esta manera, el país podría iniciar con la vacunación anticovid de esta población en los próximos días.

Las autoridades recordaron que las personas con refugio en nuestro país sí pueden acercarse por la vacuna, así como todas las que cuenten con una cédula de identidad.

Más vacunas

También con respecto a este tema, Carlos Alvarado comunicó que esta semana llegarán dos lotes "importantes" de dosis contra el coronavirus.

De momento, no confirmó la cantidad, marcas ni días que estarían arribando al país.

Repase las declaraciones en el video adjunto.