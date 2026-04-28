Costa Rica busca apostar por un nuevo enfoque de turismo sostenible

Costa Rica enfrenta el reto de replantear su modelo de turismo sostenible, considerado durante años un referente mundial.

﻿Expertos advierten que factores como la pandemia, la geopolítica y la influencia de la inteligencia artificial han restado protagonismo a la marca verde del país.

Hans Pfister, presidente de CANAECO, señaló que en un mundo donde todos los destinos se venden como sostenibles, Costa Rica debe diferenciarse. “No basta con la reputación del pasado, es necesario un nuevo enfoque que evite caer en el greenwashing”, afirmó.

La Cámara Nacional de Ecoturismo organiza el encuentro “Pura Vida 2.0: ¿Lujo Sostenible o Solo Lujo?”, que se realizará el próximo 11 de junio.

El evento reunirá a hoteleros y líderes del sector para analizar cómo elevar el nivel de servicio sin perder el compromiso ambiental.

Entre los invitados destacan Virtuoso, red global de agencias de viajes de lujo, y Beyond Green Hotels, portafolio internacional de alojamientos sostenibles.

Ambos aportarán experiencias sobre cómo integrar confort, innovación y responsabilidad ambiental en la industria turística.

El encuentro también abordará temas como la gentrificación en zonas turísticas y la necesidad de contar historias de éxito que respalden la sostenibilidad.

Con ello, Costa Rica busca mantener su liderazgo internacional y proyectar un turismo que combine lujo con respeto por la naturaleza.