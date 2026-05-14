Costa Rica atrae más de un millón de turistas en primeros meses del año pese a baja del dólar

El turismo vuelve a tomar impulso en Costa Rica y las cifras del inicio de año lo confirman: más de un millón de extranjeros ingresaron al país durante el primer trimestre, consolidando la reactivación del sector pese a los efectos de la baja en el tipo de cambio.

Entre enero y marzo, el país recibió 1.033.777 turistas por todas las vías de ingreso, lo que representa un crecimiento del 11,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

América del Norte continúa siendo el principal motor del turismo nacional. Solo esta región aportó más de 734.000 visitantes durante los primeros tres meses del año.

Estados Unidos se mantiene como el mayor emisor de turistas hacia Costa Rica, con más de 556.000 viajeros, lo que equivale a cerca del 54% del total. En tanto, Canadá destaca por un crecimiento significativo en los últimos meses.

Por su parte, Europa consolida su recuperación como mercado clave. Más de 157.000 turistas europeos visitaron el país en el primer trimestre, impulsados principalmente por mercados como Alemania, Francia, Reino Unido y España.